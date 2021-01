Waldi Schönwalde/Glien Donnerstag, 14.01.2021 | 21:51 Uhr

RKI hat auch einen schärferen Lockdown gefordert, was hier so genau nicht steht.

Wenn ich ans letzte Früjhar denke, war ja auch die Maßgabe, nur wohnsitznah draußen zu sein, bei uns musste man auch den Personalausweis mitführen und durfte von der Polizei auf offener Straße kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass man nicht als Fremder in seiner Freizeit hier ist. Scharf, aber wirksam. Nun gut, bei uns ist die Polizeipräsenz praktisch Null, aber ich wurde vom OA Hennigsdorf (Arbeitsort) auch mal wegen Verweilens auf einer Bank, was auch verboten war außer bei Gehbehinderung, in der Pause "verjagt". Wenn man das jetzt in Berlin, wo viel Ordnungsamt ist, auch machen würde und Ausfahrten nach Potsdam oder auch innerhalb der Stadt verbieten würde, kann ich mir das gut vorstellen. Frankreich hat jetzt übrigens von 18h-6h totale Ausgangssperre. So was wäre auch noch möglich. Wir hatten ja schon eine (War trotzdem einigen egal.) Strenge Regeln, hohe Geldstrafen, Kontrolle. Nur so gehts.