Zöpfchen Montag, 18.01.2021 | 18:33 Uhr

Was soll denn das ständige Gejammer wegen der wohlgemerkt zeitlich eingeschränkten Begrenzungen? Wenn alle mitziehen würden, wären die Einschränkungen für uns alle von weniger Dauer. Was soll die Politik machen? Lässt sie alles laufen, heißt es, die kümmern sich nicht. Beschließt sie Dinge zu unser aller Schutz und nicht, weil ihr gerade mal der Sinn danach ist, ist es auch falsch. Wo sind denn die Alternativen der ständigen Nörgler und Besserwisser? Außer, dass es die Pandemie nicht gebe, kommt da nicht viel. Ja, es ist schwer und anstrengend. Aber vielleicht habt ihr so arg im privaten Bereich Gebeutelten im Verwandtenkreis noch jemanden, der den 2. Weltkrieg miterleben musste. Fragt da mal, was schlimmer ist: Krieg, Hunger, Folter oder die momentanen Einschränkungen? Die wirtschaftliche Seite von Betroffenen lasse ich bewusst mal außen vor; ich kann da nicht meckern, weil mir auch nichts Besseres einfällt.