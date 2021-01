Im Kampf gegen das Coronavirus will der Senat rund 1.200 Luftfiltergeräte für die 940 Berliner Schulen anschaffen, doch offenbar kommen diese Pläne nur schleppend voran. Eine dpa-Umfrage zeigt: In vielen Bezirken hat sich fast noch nichts getan.

Die Beschaffung von Luftfiltern für Berliner Schulen kommt offenbar langsamer voran als zunächst geplant - und zwischen den Bezirken gibt es dabei große Unterschiede. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter mehreren Bezirksämtern hervor, die am Samstag veröffentlicht wurde. Im November vergangenen Jahres hatte die Senatsverwaltung für Bildung mitgeteilt, die Beschaffung der Geräte, die in Corona-Zeiten für frische Luft in den Klassenräumen sorgen sollen, sei in vollem Gange. Dabei sei angedacht, nicht für jedes Klassenzimmer der Berliner Schulen ein Gerät zu besorgen, sondern allenfalls für einen Teil davon. Die Luftfilter sollen in erster Linie in Räumen zum Einsatz kommen, wo das Lüften schwierig ist. Laut der Bildungsverwaltung stehen dafür insgesamt 4,5 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung.

Laut dpa geht es aber langsamer voran, als die Bezirksverwaltungen im Spätherbst erwartet haben. Beim Stand der Dinge gibt es zwischen den Bezirken erhebliche Unterschiede, wie die dpa-Umfrage zeigt. So teilte das Bezirksamt Spandau mit, es habe 82 Luftreinigungsgeräte für die Spandauer Schulen bestellt. Im Einsatz ist davon allerdings noch keine. "Die Auslieferung an die Schulen erfolgt nach jüngstem Kenntnisstand zwischen dem 20. und 25. Januar."

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilte mit, es seien noch keine Geräte bestellt worden. "Das Vergabeverfahren dauert an. Die Zuschlags- und Bindefrist musste wegen unzulänglicher Angebote verlängert werden. Der Bezirk Lichtenberg hat nach Angaben des Bezirksamts 77 Geräte bestellt, die in mehreren Lieferungen bis Mitte Februar eintreffen sollen.

Friedrichshain-Kreuzberg hat nach Angaben des Bezirksamts eines der teuersten, aber nach Meinung der eigenen Fachleute das beste Gerät bestellt. Es sei außerdem sehr sicher, langlebig und vor allem leise. "Da das vom Senat zur Verfügung gestellte Mittelvolumen begrenzt ist, konnten wir zunächst nur 42 Geräte bestellen." Außerdem hätten alle Schulen eine Liste bekommen mit einer Übersicht über geeignete Geräte, weil mehrere Fördervereine der Schulen zusätzliche Bestellungen planten. Die ersten vier Geräte seien am Mittwoch geliefert worden, die weiteren Geräte würden in Kürze folgen.

Ob die Anschaffung von Luftfiltergeräten überhaupt ratsam ist, gilt als umstritten. Eine Untersuchung ergab, dass Stoßlüften deutlich wirksamer sei. Die Forscher der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hatten dafür in einem nicht genutzten Klassenzimmer die Wirkung auf Aerosole ermittelt. Dabei zeigte sich nach Angaben der Hochschule, dass die Stoßöffnung aller Fenster über drei Minuten bei Außentemperaturen von 7 bis 11 Grad Celsius die eingebrachte Konzentration an Aerosolen bis zu 99,8 Prozent gesenkt habe. Dagegen sei in dem Raum beim Einsatz von vier mobilen Luftfiltergeräten nach etwa 30 Minuten eine um 90 Prozent verringerte Konzentration gemessen worden.

Berlin will Extra-Unterricht in den Winterferien anbieten

Der Senat will insgesamt 1.200 Luftfilter für die rund 940 Berliner Schulen kaufen, rechnerisch macht das: 1,28 Luftfilter pro Schule. Kritik daran kommt aus den Schulen selbst. Als zu wenig bezeichnete Sebastian Schalow, stellvertretender Schulleiter der Leibniz-Schule in Berlin-Kreuzberg, am Donnerstag in der rbb-Abendschau dieses Vorhaben. Er betonte: "Wir haben von der 7. bis zur 10. Klasse jeweils vier Klassen pro Jahrgang. Also 16 Klassenräume, in denen 32 bis 33 Kinder sitzen."

Auch Torsten Zuberbier, Forschungsleiter der Klinik für Allergologie an der Berliner Charité, sagt: "Ein Filter pro Schule ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da braucht man es fast gar nicht zu machen."

Schulen in Berlin bleiben für den Präsenzunterricht vorerst bis zum 25. Januar geschlossen. Bis dahin gibt es reinen Distanzunterricht. An Grundschulen gibt es eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Ab dem 8. Februar - also nach den Winterferien - ist für alle Jahrgänge Unterricht nach "Alternativszenario" geplant. Dies entspricht der im Herbst eingeführten Schul-Ampel der Stufe Rot [berlin.de, PDF]. Ab dem 15. Februar sollen die Berliner Schulen laut Senat dann wieder je nach Ampel-Einstufung unterrichten.



Sendung: Fritz, 16.01.2021, 12 Uhr