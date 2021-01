Berlin plant regelmäßige Schnelltests an Schulen

Derzeit lernen die meisten Schülerinnen und Schüler in Berlin noch zu Hause. Für die Rückkehr zum Präsenzunterricht plant die Bildungsverwaltung flächendeckende Corona-Schnelltests. Die CDU fordert derweil den Rücktritt von Senatorin Scheeres.

In Berlin soll es nach dem Wunsch der Senatsverwaltung für Bildung bald regelmäßige Schnelltests für die Schulen geben. Das sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch dem "Tagesspiegel". "Nachdem wir bereits vor vielen Wochen Testzentren für das Dienstpersonal eingerichtet haben und nun auch mobile Testteams an Kitas und Schulen im Einsatz sind, wollen wir nun möglichst bald auch flächendeckende Schnelltests für das Schulpersonal und die Schülerinnen und Schüler einführen."

Die Bildungsverwaltung sei dazu im Gespräch mit der Gesundheitsverwaltung, so die Senatorin. "Mehrere Anbieter wurden bereits in den Blick genommen, ein Konzept soll nun erstellt werden."