anorak2 Montag, 08.02.2021 | 18:21 Uhr

Ich will niemandem irgendwas Böses. Was ich ausdrücken wollte ist, dass die "Lockdown"-Maßnahmen eine Zerstörung unserer gesamten Gesellschaft bewirken, deren Folgen jeden treffen - ohne Ausnahme, auch diejenigen die glauben sie wären davor sicher. Deshalb ist es töricht, "Lockdown" über Monate und Jahre haben zu wollen.



Das mit den Renten haben SIe dabei ganz falsch verstanden: Rente kommt nicht "automatisch", sondern sie wird von der Warenproduktion in Industrie und Gewerbe finanziert. Wenn die Warenproduktion per "Lockdown"-Vorschriften verboten wird, dann muss logischerweise auch sämtlicher Konsum reduziert werden. Also u.a. auch Renten. Aus einem Topf in den niemand wer was reintut, kann niemand was rausnehmen. Diese Zusammenhänge sind vielen "Lockdown"-Anhängern offenbar nicht klar.