"Eingeschränkter Regelbetrieb" - Berliner Kitas öffnen ab Dienstag wieder für alle Kinder

02.03.21 | 14:51 Uhr

Viele Eltern und Kinder werden sich über diese Nachricht freuen: Ab kommenden Dienstag kehren die Kitas in Berlin zum "eingeschränkten Regelbetrieb" zurück. Das Betreuungsangebot soll dann wieder für alle Kinder mindestens sieben Stunden täglich umfassen.



Nach wochenlangem Notbetrieb stehen die Kitas in Berlin ab kommenden Dienstag (9. März) wieder für alle Kinder offen. Aus dem Notbetrieb wird dann ein "eingeschränkter Regelbetrieb", wie die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag mitteilte.



Mit der Öffnung der Kitas endet auch die Beschränkung auf einzelne Zielgruppen, die Liste systemrelevanter Berufe findet keine Anwendung mehr. "Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund des stabilen, sehr geringen Infektionsgeschehens in den Berliner Kitas in den vergangenen Wochen", begründet die Behörde diesen Schritt.

Hygieneregeln bleiben bestehen

Grundsätzlich sollen alle Kinder zunächst ein Betreuungsangebot von mindestens sieben Stunden täglich erhalten. Jede Einrichtung soll mindestens eine Gruppe mit einer täglichen Betreuungsdauer gemäß Ganztagsgutschein (bis zu neun Stunden) anbieten, heißt es in der Mitteilung der Behörde weiter.



Der Rgelbetrieb bleibt vorerst eingeschränkt, weil die Organisation des Kita-Alltags auch weiterhin den Pandemiebedingungen Rechnung tragen müssen. Konkret heißt das: Die Betreuung muss möglichst in stabilen Gruppen stattfinden, die Hygienemaßnahmen gemäß Musterhygieneplan sind weiter zu beachten. So gilt beispielsweise für Erziehungsberechtigte auch weiterhin die Maskenpflicht beim Betreten des Kitabereichs.



Schnelltests und Impfungen sollen Lage sicherer machen

Zudem werden Eltern auch weiterhin dazu aufgefordert, sich beim Betreuungsbedarf auf den notwendigen Umfang zu beschränken und diesen regelmäßig mit den Einrichtungen abzustimmen.



Begleitet wird die Öffnung der Kitas von Schnell- bzw. Selbsttests, die vom Kita-Personal jeweils zwei Mal wöchentlich durchgeführt werden können. Außerdem erhalten in den kommenden Tagen die Beschäftigten in Förderschulen, Kitas und Kindertagespflegestellen Impf-Einladungen. Verimpft wird der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca. Geimpft werden die Kita-Beschäftigten im Impfzentrum Tegel (Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel) sowie ab 8. März auch das Impfzentrum in Temlpelhof (Hangar 4 im ehemaligen Flughafen Tempelhof).

