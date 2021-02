Nach der von Bundesgesundheitsminister Spahn verkündeten Änderung der Impfverordnung will Berlin schnell Kita-Beschäftige und Lehrkräfte impfen. Die ersten von ihnen sollen schon bald ein Impf-Angebot erhalten - auch Brandenburg will das Thema zügig angehen.

Laut Mitteilung bekommen Erzieher und andere Beschäftigte in Kitas und Kindertagespflege sowie Lehrer an Förderschulen, in denen oft Kinder mit Handicaps lernen, bald eine Impf-Einladung. Sie können dann individuelle Termine vereinbaren - und zwar "in der Regel", wie es hieß, im Impfzentrum Tegel . Dort wird der Impfstoff von Astrazeneca gespritzt.

In Kürze sollen in Berlin bis zu 45.000 Kita-Beschäftigte, Lehrkräfte in Förderschulen gegen Corona geimpft werden. Das haben Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD) am Mittwoch mitgeteilt. Das Gros der Lehrer an allgemeinbildenden Schulen muss sich demnach allerdings noch etwas gedulden.

In Brandenburg gab es im Schuljahr 2019/20 laut Statistikamt rund 8.200 Lehrkräfte in Grundschulen, die Vollzeit oder Teilzeit arbeiteten. Die Zahl pädagogischer Beschäftigter in Kitas lag im Jahr 2019 laut Bildungsministerium bei knapp 22.000.

Die Lehrer in Grundschulen und Kita-Erzieher in Brandenburg sollen ebenfalls bald ein Corona-Impfangebot bekommen. "Das Ziel ist, dass sie schnellstmöglich ihren Impfstoff bekommen", sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das brauche aber einen gewissen Vorlauf.

Seit Mittwoch können nach der Impfverordnung bundesweit auch Menschen geimpft werden, "die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und an Grundschulen tätig sind". Gewerkschaften hatten das schon länger gefordert.

