Bild: dpa/Zacharie Scheurer

Berlin und Brandenburg - Schüler sollen sich ab Mittwoch zu Hause auf Corona testen

16.03.21 | 15:33 Uhr

Die Bildungsverwaltung in Berlin setzt auf freiwillige Selbsttests zu Hause. Dafür will sie eine Motivations- und Informationskampagne in elf Sprachen für Schüler starten. Auch in Brandenburg sollen sich die Schüler jetzt zu Hause testen.



Um die Neuinfektionen an Berliner Schulen einzudämmen, werden dort ab Mittwoch Selbsttest an die Schüler verteilt. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag mit. Die Schüler sollen sich dann jeweils zweimal die Woche zu Hause selbst testen. Bei einem positiven Testergebnis müssen sie das sofort der Schule melden und einen PCR-Nachtest in einer offiziellen Teststelle machen lassen. Dafür werde kein Termin benötigt, so die Schulverwaltung. Bis das Ergebnis vorliege, müssten sie dann in Quarantäne bleiben.

Motivationskampagne in elf Sprachen

Die Tests sollen laut Mitteilung der Senatsverwaltung zunächst an die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren verteilt werden. Schrittweise sollen dann auch die jüngeren Jahrgangsstufen einbezogen werden. Um eine möglichst große Beteiligung zu erreichen, will die Bildungsverwaltung parallel dazu eine eine Motivationskampagne mit Informationsmaterial und Schulungsvideos starten. Die Information soll in elf Sprachen veröffentlicht werden. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) appellierte an die Schüler, die Tests wie geplant zu nutzen – und forderte die Eltern auf, darauf zu achten, dass dies auch geschehe.

Auch in Brandenburg Selbsttests zu Hause

Auch in Brandenburg sollen sich Schüler und Schülerinnen zu Hause freiwillig auf eine mögliche Corona-Infektion testen. Das Bildungsministerieum ändert damit seine Teststrategie, wie es am Dienstag mitteilte. Zunächst sollte in den Schulen getestet werden. Die Praxis habe gezeigt, dass die seit Freitag ausgelieferten Selbsttests zu kompliziert für Schulen und Kinder seien, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Der Landeselternrat hatte unter anderem kritisiert, dass Lehrer mit dem Prozedere überfordert seien. Bei den Tests hätten unter anderem Beipackzettel hinzugefügt werden müssen. In einer Konferenz am Montagabend mit Bildungsministerin Ernst, Verbänden und Fraktionsmitgliedern wurde dann die Änderung beschlossen.

Zwei Testkits pro Woche

Schüler erhalten nun in jeder Woche zwei Testkits der Firma Beijing Hotgen Biotech; bis zu den Sommerferien stehen rund 2,3 Millionen Stück bereit. Die zweite Lieferung soll ab Donnerstag die Schulen erreichen. Die bisher bereits ausgelieferten Selbsttests der Firma

Roche können nun auch die Lehrer nutzen. Bei einem positiven Test-Ergebnis muss ein PCR-Test gemacht werden. Solange das Ergebnis nicht vorliegt, ist häusliche Quarantäne angeordnet. Seit Montag sind in Brandenburg die Gesamtschulen, Oberschulen und Gymnasien für den Wechselunterricht offen. An den Grundschulen ist er seit 22. Februar möglich.