Die Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) plant, die Weihnachtsferien in Brandenburg in diesem Jahr um drei Tage vorzuziehen. Das hat das Ministerium dem rbb am Montag bestätigt. Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet.



Damit will Ernst offenbar auf die steigenden Infektionszahlen an Brandenburgs Schulen reagieren. Ursprünglich war der 23. Dezember als erster Ferientag in Brandenburg geplant. Mit dem neuen Ferienbeginn am Montag, dem 20. Dezember, wären die Schülerinnen und Schüler durch das vorausgehende Wochenende insgesamt 16 statt elf Tage in den Ferien.