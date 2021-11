So wie in Potsdam sieht es gerade in vielen Regionen Brandenburgs aus: Schlangen vor Impfbussen, lange Wartezeiten für einen Impftermin beim Hausarzt. Manche gehen gleich nach Berlin ins Impfzentrum, weil in Brandenburg kein Termin zu kriegen ist.

Ein lange Warteschlange hat sich vor einer Turnhalle in Potsdam gebildet. Die Stadt betreibt hier eine mobile Impfstelle. Viele der Wartenden werden heute vier Stunden angestanden haben, bis sie mit der Impfung im Arm wieder nach Hause gehen können. 250 Impfungen am Tag können hier verabreicht werden. Schon gegen Mittag ist abzusehen, dass das nicht reichen wird.

Die Menschen in Potsdam können sich ihre Corona-Impfung demnächst wieder in einem Impfzentrum verabreichen lassen. Es soll noch im November eröffnen und Arztpraxen entlasten. Damit plant die Landeshauptstadt anders als die Landesregierung.

Allerdings sieht auch Noack, dass die Kapazitäten der Praxen derzeit an ihre Grenzen stoßen. Die KVBB versuche deshalb, noch mehr Ärzte und Ärztinnen für das Impfen zu werben oder sie etwa davon zu überzeugen, auch Impfungen am Wochenende anzubieten .

Peter Noack, Vorsitzender der KVBB, bleibt dabei: Die Impfzentren wieder hochzufahren, sei nicht nötig. Auch weil es allein vier bis sechs Wochen dauern würde, sie wieder ans Netz zu holen. Die Hausärzte, so Noack, hätten genügend Kapazitäten. Derzeit seien rund 1.400 von ihnen an der Impfkampagne im Land beteiligt.

Bei der Landesregierung stand das Thema am Dienstag beim Impfkabinett auf dem Plan. Weiter einig sei man sich in dem Ziel, die Impfbereitschaft unter den Brandenburgerinnen und Brandenburgern zu steigern. Am Freitag komme man deshalb mit allen Beteiligten zu einem Impfgipfel zusammen, so Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft.

Die Impfangebote in den Arztpraxen und an mobilen Impfstellen sollen dabei ausgeweitet werden. Man wolle dafür sorgen, dass mehr Menschen ihre Erst- und Zweitimpfung bekommen, und auch die Auffrischungsimpfung die Menschen schnell erreich, so Ranft. Wie das gelingen soll, konnte er jedoch noch nicht sagen. Die erste Anlaufstelle für das Impfen seien aber nach wie vor die Arztpraxen. "Ich appelliere da ein bisschen zu Geduld. Es ist eine Herkulesaufgabe, die man nur gemeinsam bewältigen kann."