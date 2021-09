Beim Bäcker, vorm Discounter, auf dem Markt - Wo man sich diese Woche in Brandenburg spontan impfen lassen kann

Bild: dpa/Andreas Franke

13.09.21 | 12:35 Uhr

Brandenburg belegt bei der Corona-Impfquote im Bundesvergleich einen der letzten Plätze. Es gibt noch großen Nachholbedarf. Neuen Schwung erhofft sich die Landesregierung von Spontanimpfungen ohne Termin an ungewöhnlichen Orten.

In Brandenburg sind in dieser Woche an zahlreichen Orten unkomplizierte Corona-Impfungen ohne Termin möglich. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche bieten beispielsweise die Impfzentren am BER-Flughafen in Schönefeld (Terminal 5, täglich zwischen 9 und 15 Uhr), in Frankfurt (Oder) (Messering 3, täglich von 9 bis 17 Uhr), in Kyritz (Perleberger Straße 8, täglich von 8 bis 16 Uhr) sowie in Potsdam (Metropolis-Halle, täglich von 8 bis 16 Uhr) und Luckenwalde (Weinberge 40, täglich von 8 bis 16 Uhr) Spontanimpfungen an.



Daneben fahren nahezu täglich Impfbusse zu Schulen. Den Auftakt machen am Montag die Hackert-Oberschule, das Oberstufenzentrum und die Lebensschule in Prenzlau (Uckermark). Am Dienstagvormittag von 9 bis 12 Uhr sind die Oberschule und das Gymnasium in Templin (Uckermark) an der Reihe.

dpa/Jens Kalaene Ab 500 Besuchern - Brandenburg verschärft Testpflicht-Grenze für Volksfeste und Fußball Volksfeste, Fußballspiele, Open-Air-Kino: Ab diesem Montag gilt eine strengere Testpflicht in Brandenburger Regionen, in denen die Inzidenz über 20 liegt. Am Dienstag könnte die Landesregierung zudem die sogenannte 2G-Regel beschließen.



Impfbusse suchen Marktplätze auf

Auch an außergewöhnlichen Orten können sich die Menschen in Brandenburg in dieser Woche impfen lassen. Eine kleine Auswahl:



Am 13. September von 10 bis 13 Uhr: Landbäckerei Janke, Am Markt 3 in Flecken Zechlin (Ostprignitz-Ruppin)



Am 16. September von 11 bis 19 Uhr: Alter Markt in Potsdam



Am 17. September von 9 bis 17 Uhr: Kaufland in Prenzlau (Impfbus steht auf dem Parkplatz)



Am 18. September von 10 bis 22 Uhr: Vor dem Eingang zum Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam



Am 24. September von 9 bis 12:30 Uhr: Marktplatz Angermünde (Impfbus)



Hinzu kommen Impfstellen in verschiedenen DRK-Standorten (Gransee und Neuruppin), im Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam sowie die Impfstelle in Senftenberg (Calauer Straße 3, täglich von 9 bis 15 Uhr). Eine Übersicht zu allen Impfstellen, Öffnungszeiten und angebotenen Impfstoffen gibt es auf der Internetseite [brandenburg-impft.de].

dpa/M. Krudewig "Walk-in-Angebote" ab Montag - Berliner können sich im Döner-Laden und im Zoo impfen lassen Einen Döner als Dankeschön, eine Spritze in der Halbzeitpause der Eisbären und der Hertha oder im Berliner Zoo: Wer will, kann sich ab Montag wieder an außergewöhnlichen Orten gegen Corona impfen lassen - ganz spontan und ohne großen Aufwand.

Nonnemacher ruft zum Mitmachen auf

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) rief die Menschen im Land auf, die unkomplizierten Impfangebote jetzt zu nutzen: "Lassen Sie sich impfen! Die Corona-Schutzimpfung bietet einen sicheren und wirksamen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Mit der bundesweiten Aktionswoche wird vor dem Herbst die Aufmerksamkeit noch einmal verstärkt auf das Impfen gelenkt. Das ist wichtig. Denn noch ist die Bevölkerung nicht in ausreichendem Maße durch eine Impfung immunisiert."



Bislang haben 60 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger eine erste Dosis verabreicht bekommen. Rund 1,5 Millionen Menschen seien einmal geimpft, berichtete das Gesundheitsministerium am Montag. Vollständig geimpft sind demnach 1,4 Millionen Menschen, das entspricht 56,3 Prozent der Bevölkerung.



Mit der Quote der Erstimpfung liegt Brandenburg im Ländervergleich hinter Sachsen und Thüringen auf dem drittletzten Rang, bei der vollständigen Impfung hinter Sachsen auf dem zweitletzten Platz.

Sendung: Antenne Brandenburg, 13.09.2021, 12 Uhr