Damit der Impfstoff vor der Impfung länger haltbar, also lagerbar, ist, wird nun eine etwas andere Pufferlösung verwendet. Und für die Impfung von Kindern wurde die Dosis angepasst: Sie beträgt nun ein Drittel der Wirkungssubstanz für Erwachsene. Kinder erhalten also zehn Mikrogramm.

Ist der Impfstoff der gleiche wie bei Erwachsenen und welche Dosis wird verwendet? Die Empfehlung für eine Impfung auch von Kindern ab fünf Jahren erging für den Biontech-Impfstoff, einen mRNA-Impfstoff. Hier wird der genetische Bauplan in eine Hülle aus Fetten, sogenannte Nanopartikel, eingepackt. Diese mRNA ist also nun bei der Impfung für Kinder die gleiche wie im Erwachsenenimpfstoff.

Auf welcher Datenbasis hat die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff nun für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen?



In zwei Studien von Biontech/Pfizer bekamen insgesamt rund 3.000 Kinder den Impfstoff. Ergebnis: Die Kinder entwickelten vergleichbare Antikörperspiegel wie Über-Zwölf-Jährige, obwohl die Dosis nur ein Drittel beträgt. Während im Beobachtungszeitraum 16 Kinder in der Placebogruppe an Covid-19 erkrankten, waren es unter den Geimpften nur drei. Daraus ergibt sich eine Wirksamkeit des Impfstoffs von über 90 Prozent. Und der Impfstoff erwies sich als gut verträglich: Beobachtet wurden nur milde Reaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Schwere Nebenwirkungen traten nicht auf.

Da in mehreren Ländern bereits Kinder zwischen fünf und elf geimpft werden (in den USA waren es schon über zweieinhalb Millionen), wird zeitnah mit weiteren Daten auch zu potenziellen seltenen Nebenwirkungen gerechnet. Anhand derer wird dann auch die deutsche Stiko entscheiden, ob sie den Impfstoff empfiehlt. Bis zu dieser Stiko-Empfehlung können Kinder nach sorgfältiger individueller Risiko-Nutzen-Abwägung geimpft werden.