An die Schulschließungen erinnert sich Julia T. nicht gern. Denn auch ihre Kinder haben diese Zeit nur schwer wegstecken können. Nun hofft sie, dass es trotz hoher Inzidenzen nicht nochmal so weit kommt - und ärgert sich über fehlende Luftfilter.

Julia T. (*Name von der Redaktion geändert) ist die Mutter zweier Grundschüler, die zehn und zwölf Jahre alt sind. Sie leben gemeinsam, mit Julias Mann, in Berlin-Pankow, wo die Kinder auch zur Schule gehen. Die bisherige Corona-Zeit, insbesondere die Schulschließungen, haben der Familie einiges abverlangt. Jetzt hofft Julia, dass es so weit nicht noch einmal kommt. So geht es Julia:

Corona stellt noch immer unser Leben auf den Kopf. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir?

Was Corona betrifft, gehen die Zahlen ja jetzt wieder durch die Decke, die Ministerpräsidenten wollen wieder tagen und die Booster-Impfungen werden diskutiert. Und ich muss sagen, dass es mich wirklich ärgert, dass alle so überrascht sind in diesem zweiten Corona-Winter. Überrascht davon, dass es so kommt wie vorhergesagt. Trotzdem schauen sich alle mit großen Augen an und fragen sich, was sie jetzt machen sollen.



Berlins Regierender Bürgermeister hat ja auch kürzlich erst gesagt, dass die Maskenpflicht an den Grundschulen ausgesetzt bleiben soll. Da bin ich echt hin- und hergerissen. Einerseits ist die oberste Prämisse, dass die Schulen offenbleiben sollen. Um das zu erreichen gibt es ja, neben dem Tragen von Masken, mehrere Maßnahmen.

Für meine Tochter war das Maskentragen bis vor die Herbstferien total selbstverständlich, als Schutz für sich selbst und für andere. Mein Sohn hingegen hat sich immer mal wieder beklagt, dass er nicht richtig atmen kann und dass es ihn anstrengt. Ich denke, er zieht die Maske dann unbewusst unter die Nase, sodass sie im Grunde auch nicht mehr so viel bringt. Trotzdem ist der Schutz in der Klasse insgesamt höher, wenn die Kinder eine Maske tragen, denke ich, selbst wenn die eine oder andere mal nicht richtig sitzt. Also von mir aus sollen die Kinder lieber wieder Masken tragen, bevor die Schulen wieder geschlossen werden. Ich finde aber, dass das was in den Schulen gilt, auch woanders gelten muss - wie im Kino oder Museum.