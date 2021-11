Neue Impfstellen gehen in Betrieb - Impftempo in Berlin zuletzt wieder gestiegen

Do 25.11.21 | 11:42 Uhr

Bild: dpa/Kay Nietfeld

Knapp ein Drittel der Über-60-Jährigen in Berlin hat schon eine Booster-Impfung gegen Corona bekommen. Auch bei den Erstimpfungen ist die Nachfrage wieder gestiegen: In den Impfzentren sind derzeit alle Termine ausgebucht. Bald eröffnen neue Impfstellen.

Rund 3.800 Menschen pro Tag lassen sich aktuell in Berlin zum ersten Mal gegen Corona impfen. Das geht aus Zahlen hervor, die Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) am Mittwochabend auf Twitter veröffentlicht hat. Im Vergleich zu Mitte Oktober, als sich rund 1.400 Menschen täglich in Berlin erstimpfen ließen, sei das eine Steigerung um den Faktor 2,7.

Die Impfquote zu steigern - sowohl bei den Erstimpfungen als auch bei der "Booster" genannten Drittimpfung gegen Corona - ist das erklärte Ziel des Senats und der Bundesregierung. Bei den Booster-Impfungen liegt "Berlin vorn mit 30,8 Prozent der Über-60-Jährigen 'geboostert' gegenüber 18,2 Prozent bundesweit", schreibt Matz. Rund 19.400 Menschen würden sich derzeit täglich eine Auffrischungsimpfung in Berlin geben lassen. Mitte Oktober habe die Booster-Rate noch bei rund 2.800 pro Tag gelegen.

Neue Impfstellen öffnen sukzessive ab Freitag

"Jetzt steigt die Nachfrage so explosionsartig an - was ja gut ist -, dass wir mit der Erhöhung des Angebots nur bedingt nachkommen", sagte Matz am Mittwoch im rbb-Inforadio. Impftermine bei Arztpraxen seien rar, es komme zu Schlangen vor den Impfstellen. Um dem entgegenzuwirken, werde Berlin das Impfangebot ausbauen: 2.000 Impfungen mehr pro Tag sollen in den Impfzentren Tegel und Messe bald möglich sein - durch die Hilfe der Bundeswehr, die 92 Personen entsendet.

bald möglich sein - durch die Hilfe der Bundeswehr, die 92 Personen entsendet. Die Impfstelle im Lindencenter in Lichtenberg soll ihre Kapazität verdoppeln.

in Lichtenberg soll ihre Kapazität verdoppeln. Am Freitag öffnet eine neue Impfstelle im Ringcenter am Bahnhof Frankfurter Allee, in der 1.000 Menschen täglich geimpft werden können.

am Bahnhof Frankfurter Allee, in der 1.000 Menschen täglich geimpft werden können. Ab Montag sollen 600 Impfungen täglich im Freizeitforum Marzahn möglich sein.

möglich sein. Ab 3. Dezember kommt die Trabrennbahn Karlshorst als Impfstandort hinzu, an dem 1.000 Menschen täglich geimpft werden können. Einen Überblick über die aktuell geöffneten Impfstellen in Berlin gibt der Senat hier.

Impfstoff für 5- bis 11-Jährige ab 20. Dezember einsatzbereit

Obwohl die Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder von 5 bis 11 Jahren durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) noch aussteht, hat Martin Matz bereits angekündigt, die Berliner Impfzentren würden "Kinder-Biontech" ab 20. Dezember einsatzbereit haben. Die Zulassung durch die EMA wird noch am Donnerstag erwartet. Die Experten haben zwei Monate lang Daten zu Risiken und zur Wirksamkeit bei 5- bis 11-Jährigen geprüft. Bisher ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer in der EU nur für Menschen ab 12 Jahren zugelassen. An Kinder unter 12 wird eine deutlich niedrigere Dosis des Impfstoffs verabreicht als an Erwachsene. In Deutschland will die Ständige Impfkommission (Stiko) bis Ende des Jahres entscheiden, ob sie empfiehlt, das Präparat auch bei 5- bis 11-Jährigen anzuwenden.

