" Bund und Länder verzichten vorerst auf schärfere Corona-Maßnahmen "

Sabine Berlin Montag, 24.01.2022 | 20:40 Uhr

Die Regierung kapituliert also vor Omikron und lässt es auf eine Durchseuchung ankommen. Der Verlauf ist nicht mild, sondern nur milderer als Delta, also kein Vergleich zu einer Erkältung! Die ungeimpften verstopfen wieder die Krankenhäuser und geimpfte sterben nicht an sondern durch Corona, weil lebenswichtige Operationen verschoben werden müssen. Ich hätte nie gedacht das wir so viele unsolidarische Egoisten in unserer Gesellschaft haben, die auch noch extrem naiv sind und jeden Quatsch sofort glauben, der ihnen auf Youtube von Faschisten und Querdenker erzählt wird. In anderen Ländern liegt die Quote von ungeimpften Ü60 bei 1-2% und nur deswegen haben sie es geschafft die jetzige Welle ohne Chaos abzufangen. Wo bleibt also die notwendige Impfpflicht für die Unbelehrbaren?