Die Kindertagesstätten in Berlin starten am Montag den Regelbetrieb. Eine Reihe von coronabedingten Einschränkungen gelten dann nicht mehr. Die Betreuung wird allerdings noch nicht so sein wie vor der Pandemie - einige Maßnahmen bleiben bestehen. Die entsprechende Neuregelung ist am Samstag in Kraft getreten und wird in Abstimmung mit den Kitaträgern von Montag an umgesetzt.



Bevor der "reguläre Regelbetrieb" in Berliner Kitas ab dem 1. April zurückkehren soll, gilt ab Montag ein "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen". So bleiben in Kitas drei Corona-Tests pro Woche vorerst Pflicht. Auch das "Test to Stay"-Verfahren bleibt bis zum 1. April in Kraft, ebenso alle weiteren Hygiene- und Abstandsregeln wie eine Maskenpflicht für Erziehungsberechtigte, sobald sie die Kita betreten.