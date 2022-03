Tagesspiegel-Bericht - Berliner Senat will offenbar Corona-Maßnahmen über 20. März hinaus verlängern

Mo 14.03.22 | 19:34 Uhr

Bild: imago images

Nach Brandenburg will offenbar auch die Berliner Landesregierung die Corona-Regeln über den 20. März hinaus verlängern. Das berichtet der "Tagesspiegel".



Der Senat wolle am Sonnabend zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Dabei solle die bestehende Infektionsschutzverordnung, die nach derzeitigem Stand am Sonntag ausläuft, ab kommendem Montag neu einsetzen, schreibt die Zeitung. Sie würde dann als Übergangsregelung bis zum 31. März gelten. Als Lockerung wolle der Senat aber beschließen, dass die Kitas zum Regelbetrieb zurückkehren, heißt es in dem Bericht.



Bei der Senatssitzung am Dienstag könnten die Corona-Maßnahmen noch nicht verlängert werden, da zunächst der Bundesrat das Infektionsschutzgesetz ändern und damit die Möglichkeit für weitere Regelungen durch die Länder über den 19. März hinaus schaffen müsse, berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Senatskreise.

Berlin derzeit kein "Hot-Spot"

Noch vor dem Bundesrat beschäftigt sich am Mittwoch der Bundestag mit dem von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegten Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz. Demnach sollen zum 20. März alle tiefgreifenderen Maßnahmen wegfallen, ein "Basisschutz" soll aber bleiben. Der Entwurf sieht noch Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr vor - und Testpflicht in Heimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll auch die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Nach Angaben von Lauterbach soll es aber eine Übergangsregelung für das Greifen dieses neuen Gesetzes bis zum 2. April geben.



Für schärfere Maßnahmen über diese Zeit hinaus müsste das Berliner Abgeordnetenhaus die Hauptstadt zum Corona-Hot-Spot erklären. Dafür müsste es laut Entwurf des Bundesgesetzes die "konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" geben. Dieses Bild zeichnet sich in Berlin allerdings derzeit nicht ab: Berlin ist das Bundesland mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Montag liegt der Wert in der Hauptstadt bei 765,6. Am Tag davor waren es 766,5. 268 neue Fälle wurden binnen eines Tages gemeldet, neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 dagegen nicht.

Auch in Brandenburg werden Regeln wohl länger gelten