Am 1. April entfällt die Maskenpflicht an den meisten öffentlichen Orten in Berlin. Wer ab Freitag in Supermärkten oder Büros einen Schutz trägt, tut das freiwillig. Wie sieht es im Alltag in Ländern aus, die schon früher gelockert haben?

Wer in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen unterwegs ist, kann leicht den Eindruck bekommen, als hätte es die Corona-Pandemie nie gegeben. In Cafés, Restaurants und Bars trägt niemand mehr eine Maske. In Geschäften, U-Bahnen und Bussen sieht man sie nur noch sehr vereinzelt. Während es sich für manche kurz nach dem Ende aller Maßnahmen am 1. Februar noch seltsam anfühlte, keine Maske zu tragen und keinen Corona-Pass mehr vorzeigen zu müssen, haben sich die meisten inzwischen daran gewöhnt. Nur in Pflegeheimen ist das Tragen einer Maske für Besucherinnen und Besucher noch Pflicht.

Zum maskenfreien Feiern ist vielen nicht zumute, denn das gefühlte Pandemie-Ende ging nahtlos in den Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft über. Aber auch die bisherige Corona-Bilanz stimmt traurig. Deutlich mehr als 100.000 Tote mit Corona-Bezug sind ausgewiesen; die statistische Übersterblichkeit deutet auf noch deutlich mehr Menschen hin, die ohne die Seuche und ihre Nebenwirkungen vielleicht noch leben würden. Und es kommen nach wie vor täglich weitere Tote dazu; 133 nach offiziellen Angaben im letzten 24-Stunden-Zeitraum, Tendenz zuletzt leicht steigend.

In Polen sind nun fast alle Beschränkungen gefallen, aber das ändert in der Praxis nicht viel. Denn die zuvor noch geltenden Regeln, etwa Maskenpflicht in Innenräumen, wurden kaum noch beachtet, am ehesten noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Behörden und Supermärkten.

In England gilt schon seit Wochen keine Maskenpflicht mehr. In der U-Bahn in London tragen noch rund ein Viertel der Menschen eine Mund-Nasenbedeckung - freiwillig. Auch in Pubs und Supermärkten gibt es keine Vorgaben mehr. Die Zahl der Neuinfektionen war nach den Lockerungen zunächst angestiegen, fällt seit ein paar Tagen aber wieder leicht. Die Inzidenz beträgt knapp 900. Auch wenn die Zahl der Krankenhauseinweisungen ebenso steigt wie die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid sterben – die meisten sind zufrieden mit der aktuellen Regelung. In den Medien ist das Thema – auch wegen des Krieges in der Ukraine – in den Hintergrund gerückt. Personen mit Vorerkrankungen erhalten derzeit eine vierte Impfung.

Von 1. April an treten neue Regelungen in Kraft: kostenlose Tests gibt es dann nur noch beispielsweise für Angestellte in Kranken- und Pflegeeinrichtungen. Wer sich krank fühlt, soll dann zu Hause bleiben – ähnlich wie bei einer Grippe. Es gibt aber keine Verpflichtung dazu. Gesundheitsexperten warnen, das würde gerade ältere und vorerkrankte Personen gefährden. Außerdem sei es dann schwieriger, neue Varianten aufzuspüren.

Christoph Prössl, ARD-Studio London