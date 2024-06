Der Bürgermeister der Stadt Werneuchen (Barnim), Frank Kulicke (Unabhängige Wählergruppe Werneuchen), ist abgewählt worden. Knapp 73 Prozent stimmten am Sonntag nach Angaben des Landes Brandenburg für eine Abwahl Kulickes [wahlergebnisse.brandenburg.de]. Die mehr als 4.100 Stimmen gegen Kulicke überstiegen das erforderliche Quorum von 1.990 Stimmen deutlich.

Kulicke war unter anderem aufgrund gestiegener Wasser- und Abwasserpreise in die Kritik geraten. Auch die Absage des Stadtfestes zum 777-jährigen Stadtjubiläum in diesem Jahr kam bei einigen Bürgern nicht gut an. Die Stadt wird nun einen neuen Bürgermeister wählen. Erste Kandidaten haben ihren Hut bereits in den Ring geworfen. Darunter Alexander Horn (Die Linke), der schon 2019 bei der Bürgermeisterwahl angetreten war.



