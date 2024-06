Fußball-Fans aus Berlin und Brandenburg dürften vor noch gar nicht allzu langer Zeit lauthals aufgelacht haben, hätte man ihnen gesagt, dass die Sportskameraden Maximilian Mittelstädt (27, geboren in Berlin) und Robert Andrich (29, geboren in Potsdam) sehr wahrscheinlich als Stammkräfte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die Heim-Europameisterschaft 2024 gehen würden. Doch die Ex-Spieler von Hertha BSC (Mittelstädt) und Union Berlin (Andrich) haben sich an ihren neuen Wirkungsstätten in Stuttgart (Mittelstädt) und Leverkusen (Andrich) zu Top-Spielern gemausert. Und stehen damit stellvertretend für einen Weg, der nach Leistung und nicht Namen aufstellt. Klingt selbstverständlich, war in der Vergangenheit aber nicht immer der Fall.

Damit ist er auch ein gehörig großes Puzzlestück für die fast schon euphorisch zu nennende Stimmung rund um die Nationalmannschaft und die Heim-EM. Was vor einem Jahr noch unwahrscheinlicher wirkte als die Nationalmannschafts-Stammspieler Maximilian Mittelstädt und Robert Andrich. Aber irgendwie haben es Verband, Mannschaft und Fans geschafft, eine neue Leichtigkeit in und um die Länderspiele zu legen. Eine Leichtigkeit, die sich auch auf dem Spielfeld widerspiegelt. Zwar ist die Mannschaft qua Offensivgeist hin und wieder hanebüchen offen in der Defensive. Andererseits verfügt sie mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Co. über so manchen Spieler, der dazu angetan ist die klassischen, deutschen Tugenden (Disziplin, Ausdauer, Einsatz) um eine unglaubliche Facette zu erweitern: den Zauberfuß. Wem das keine Vorfreude in die Sommerplanung stellt, dem ist mit Fußball in diesem Leben nicht mehr zu helfen.