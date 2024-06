Regeländerung im Amateurfußball: Kommt es zu Auseinandersetzungen, können Schiedsrichter die Partie unterbrechen und die Teams in ihre Sechzehner schicken. Das neue Konzept greift ab dem 1. Juli - und wird in Berlin herbeigesehnt.

Das bedeutet: In Deutschland konnten täglich fast drei Partien nicht wie geplant beendet werden, und zwar meist, weil auf dem Platz oder daneben körperliche oder verbale Gewalt angewendet wurde. Wenn die Gemüter hochkochen, bleibt den Referees oft nichts anderes, als das Spiel abzupfeifen, um weitere Eskalationen zu verhindern. So war es bisher.

Geraten Spieler, Trainer oder Zuschauer in Rage, können die Spielleiter die Partie unterbrechen und die Mannschaften separieren, indem sie diese in ihre jeweiligen Strafräume schicken. Als Signal kreuzt der Schiedsrichter dabei die Handgelenke über dem Kopf und streckt anschließend die Arme mit einer Stoßbewegung seitlich von sich weg.

Dass es ein angemessenes Regel-Werkzeug für hitzige Situationen braucht, zeigt sich auch im Berliner Fußball. Aus dem im Mai veröffentlichten sogennanten Präventionsbericht des BFV [ berliner-fußball.de ] geht hervor, dass es in der vorletzten Saison 805 Gewaltvorfällen in Amateurspielen gab.

Nicht zuletzt für Schiedsrichter bedeuten solche Situationen eine Zumutung. Denn bei den Auseinandersetzungen seien oft nicht nur zwei Spieler beteiligt, betont Theresa Hoffman, die die jüngste Gewaltstudie erarbeitet hat. Involviert seien "Mitspieler, vielleicht auch die Trainer und Trainerin, oder vor allem auch Zuschauende. Relativ schnell haben wir auf dem Platz eine hochgeheizte Situation, an der viele Akteure beteiligt sein können, die schnell unübersichtlich wird", sagt Hoffmann, die beim BFV für den Bereich Gewaltprävention zuständig ist.

Bringt auch die Anwendung des Stopp-Konzepts, also die einfache oder zweifache Beruhigungspause, in einer kritischen Gemengelage nichts, kann der Schiedsrichter immer noch auf das Hilfsmittel zurückgreifen, die Spieler in die Kabinen zu schicken. Diese Möglichkeit gab es vorher schon und sie dürfte auch weiterhin relevant sein, weil es gerade "bei Einwirkungen von Zuschauenden als ein wichtiges Instrument erscheint, zur Not den Platz auch verlassen zu können", wie Hoffmann sagt.