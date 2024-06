Die Volleyball-Bundesliga der Frauen wird in der kommenden Saison mit nur noch neun Mannschaften an den Start gehen und mit einer neuartigen Dreier-Runde beginnen. Wie die VBL am Freitag mitteilte, werden die Klubs in dem neuen Modus zunächst eine Hin- und Rückrunde spielen, in der wie gewohnt jeder gegen jeden in einem Heim- und einem Auswärtsspiel antritt.

Danach folge eine dritte Runde, in der die Teams jeweils weitere vier Heim- sowie vier Auswärtspartien spielen. Die Verteilung des jeweiligen Heimrechts in diesen Begegnungen erfolge aufgrund der Hauptrunden-Abschlusstabelle der abgelaufenen Spielzeit.