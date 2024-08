Hertha Zehlendorf sorgt derzeit in der Regionalliga Nordost für eine Überraschung nach der anderen. Der Aufsteiger spielt oben mit und will die Welle des Erfolgs nun so lange wie möglich reiten, um am Ende das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

Dabei hätte der Erfolg vor den 4.219 Zuschauern in Zwickau noch höher ausfallen können. Doch Doppel-Torschütze Eshele verschoss in der 56. einen Hand-Elfmeter. Und das an einem Abend, an dem die Standard-Situationen den Gästen ansonsten gewogen waren. So fielen alle drei Treffer nach ruhenden Bällen. Während Stürmer Eshele jeweils nach Freistößen einköpfte, war Abwehrspieler Gunte nach einem Eckball erfolgreich.