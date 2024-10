Hertha will gegen Schalke wieder in die Erfolgsspur finden

Nach der 1:4-Niederlage gegen Elversberg will Hertha BSC am Samstagabend ein anderes Gesicht zeigen. Begleitet von 5.000 Fans sind die Berliner zu Gast bei Schalke 04, wo für Interimstrainer Jakob Fimpel das erste Heimspiel ansteht.

In der vergangenen Saison ging Hertha zweimal siegreich aus dem Duell der Absteiger. Einem 2:1 in Gelsenkirchen folgte ein 5:2-Sieg in Berlin. Bei Schalke steht mittlerweile aber der dritte Trainer seit dem gemeinsamen Abstieg an der Seitenlinie. Jakob Fimpel übernahm die Mannschaft nach der Entlassung von Karel Geraets und führte Königsblau am letzten Wochenende in Münster zum 2:1-Sieg. Für die Berliner kommt derweil Neuzugang Kevin Sessa nach Verletzung zu seinem ersten Startelfeinsatz.