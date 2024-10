SC Potsdam gewinnt in Erfurt

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben auch das zweite Bundesliga-Spiel der neuen Saison gewonnen: Beim Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt setzte sich das Team von Cheftrainer Riccardo Boieri am Samstagabend mit 3:0 durch. Das Auftaktspiel bei den Ladies in Black Aachen hatte der SCP mit 3:2 gewonnen.

Der SC Potsdam startet mit rundum erneuertem Team in die neue Spielzeit der Volleyball-Bundesliga. Wegen der finanziellen Schieflage ist über den Sommer einiges an Qualität und Tiefe im Kader verloren gegangen. Optimismus gibt es dennoch.

In Erfurt entschieden die Brandenburgerinnen den ersten Satz mit 25:20 für sich, der zweite Abschnitt wurde nach einer Aufholjagd der Gastgeberinnen knapp mit 25:23 gewonnen. Den dritten Durchgang holte sich Potsdam dann ungefährdet mit 25:16.

Bereits am Mittwoch steht das nächste Spiel an: Vor heimischer Kulisse bestreitet der SC Potsdam das Rückspiel im Challenge Cup gegen VKP Bratislava. Im Hinspiel in der Slowakei siegte Potsdam klar mit 3:0.