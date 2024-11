Sebastian Lemke wird Fußball-Drittligist Energie Cottbus auch in der kommenden Zeit als Präsident führen. Der 41 Jahre alte Unternehmer, dessen erste Amtszeit am 19. Dezember ausgelaufen wäre, wurde vom Verwaltungsrat für die kommenden vier Jahre einstimmig für eine weitere Amtsperiode berufen, wie der Verein mitteilte.

Lemke hatte das Amt im Dezember 2020 in einer für Cottbus wirtschaftlich schweren Zeit übernommen und konnte in diesem Jahr den Aufstieg in die dritte Liga feiern. Auch Gunnar Winkler und Ralf Lempke verbleiben im Präsidium.