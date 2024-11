So schlagen sich die verliehenen Union-Spieler

Robin Gosens | AC Florenz (8 Spiele, 2 Tore)

Der 22-fache deutsche Nationalspieler galt zu Beginn der Sommertransfer-Periode als Wechselkandidat Nummer eins und ging tatsächlich — vier Stunden vor einem Bundesligaspiel. Dass er so kurzfristig verliehen wurde, war letztlich doch völlig überraschend. Er habe sich in Deutschland und Berlin nie heimisch gefühlt mit seiner Familie, deshalb war "der Wunsch, zurückzukehren und nach Florenz zu kommen, […] sehr groß", so Gosens im Podcast Copa TS. Im selben Podcast sagt er aber auch, eben jenes Florenz habe zehn Tage "zuvor ein Angebot unterbreitet, das uninteressant war".

Sportlich läuft es für Florenz und Gosens. Seine belebende Kraft und Torgefahr wird dort wie zuvor schon bei Atalanta Bergamo und Inter Mailand geschwärmt. Und Union? Kassierte 750.000 Euro Leihgebühr, wird voraussichtlich acht Millionen Euro Ablöse einstreichen nach Ende der Saison und hat einen Großverdiener aus Champions-League-Zeiten von der Gehaltsliste. Sportlich hat Union auch wieder zu sich selbst gefunden. Oder wie man in Italien zu einer Leihe wieder dieser sagt: Win-Win-Win.