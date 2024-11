Fußball-Zweitligist Hertha BSC tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Liga-Konkurrenten 1. FC Köln an. Das ergab die Auslosung in der ARD-Sportschau durch EM-Saxofonist André Schnura und DFB Sportdirektor Rudi Völler. Die beiden Mannschaften trafen erst am Samstagabend in Berlin in der Liga aufeinander. Hertha verlor nach einer enttäuschenden Leistung 0:1. "Wir werden uns gut vorbereiten und dann alles daransetzen, den Einzug in die nächste Runde zu packen", kommentierte Hertha-Trainer Cristian Fiél das Los.

Kölns Trainer Gerhard Struber sagte: "Ich freue mich, dass wir wieder ein Heimspiel im Pokal haben. Wie schwer es gegen die Hertha sein kann, haben wir gestern erlebt, aber wir sind als Sieger vom Platz gegangen. Das wollen wir auch zu Hause wieder schaffen und eine Runde weiterkommen."