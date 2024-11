"Du musst es dir leisten können und einen leichten Dachschaden haben", sagte Kay Bernstein im Dezember 2023, wenige Wochen vor seinem überraschenden Tod, im Gespräch mit Hertha-Fan, Streamer und YouTuber "Feliecio 1892" [youtube.com]. Zum Jahresabschluss sprach der damalige Präsident von Hertha BSC über die ersten anderthalb Jahre seiner Amtszeit. "Für das öffentliche Brennglas, Kritik, Häme, Spott und den Verzicht auf normale Stadionbesuche" müsse man als Präsident "relativ viel aufopfern, um am Ende auf die Fresse zu bekommen". Es sei "das längste und undankbarste Langzeitpraktikum der Welt", so Bernstein. "Man lernt viel, opfert sich auf, bringt sich ein – aber am Ende wird man geteert und gefedert und vom Hof gejagt."

Doch es sollte anders kommen. Am 16. Januar 2024 versetzte Bernsteins unerwarteter Tod den Hauptstadtklub in kollektive Schockstarre – und schon in der unmittelbaren Trauer und Anteilnahme wurde deutlich, was Bernstein geschafft und geschaffen hatte. Als Präsident, der aus dem Ehrenamt eine Vollzeittätigkeit gemacht hatte, war es ihm gelungen, den zerrütteten Verein wieder zu einen. Nahbar und bodenständig.