Hertha begann abwartend gegen tief stehende Gäste, die die Räume im Mittelfeld zustellten. Der Wachmacher kam in der sechsten Minute: Ibrahim Maza hämmerte aus 25 Metern mittig aufs Tor, dem Ulmer Keeper Niclas Thiede misslang die Faustabwehr: 1:0 für Hertha. Die Berliner kamen im Anschluss zu weiteren Schusschancen gegen nun höher verteidigende Gäste, die mit zunehmender Dauer offensiv mutiger agierten. Der glücklose Winkler musste in der 31. Minute mit einer Verletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden. Unglücklich fiel aus Hertha-Sicht der Ausgleich: Kevin Sessa blockte im Strafraum einen Schuss des SSV, den Abpraller verwertete in der 38. Minute Semir Telalovic freistehend zum 1:1.

Hertha kam gut aus der Pause: Dardai verzog nur knapp nach schönem Zusammenspiel mit Maza und Florian Niederlechner (46.). Fünf Minuten später machte es Derry Scherhant besser, der per Nachschuss zum 2:1 traf. Der auffällige Maza hatte zuvor wuchtig abgezogen. Doch Ulm schlug abermals zurück, weil sich Hertha defensiv allzu anfällig zeigte: Maurice Krattenmacher spazierte gefühlte Ewigkeiten durch die Herthaner Hälfte und vollendete per Flachschuss zum erneuten Ausgleich (59.). Hertha drängte danach wütend auf die erneute Führung, aber es fehlte die Präzision im Abschluss. In der 79. Minute bewahrte Ernst die Hertha vor dem Rückstand, parierte stark im Eins-gegen-Eins gegen Alexander Kahvic. Hertha rannte nochmals an, Cuisance traf zum vermeintlichen 3:2, aber der Treffer zählte wegen eines Foulspiels des Torschützen nicht, so blieb es am Ende beim Remis.