Dass Dynamo Dresden die Lausitzer am Tag darauf mit einem 3:0-Erfolg in Unterhaching noch in der Tabelle überholen wird? Geschenkt. 37 Punkte, Platz zwei - das bleibt für die Cottbuser allemal eine große Überraschung. Schließlich sind sie im Sommer erst aufgestiegen. Nun winkt sogar der direkte Durchmarsch zurück in den Bundesliga-Fußball, aus dem der Verein sich 2014 verabschiedet hatte. Doch ist dieser tatsächlich realistisch?

20. Dezember 2024, Ingolstadt, Audi-Sportpark: Das letzte Pflichtspiel des Jahres von Fußball-Drittligist Energie Cottbus ist gerade abgepfiffen, das Spitzenduell endet 1:1 . Es ist das nächste von vielen Ausrufezeichen - und prompt folgt die Würdigung durch die Fans: "Ein Jahr im Rausch. Danke für 2024" steht auf einem Banner, das nun am Zaun des Blocks hängt. Die rund 1.500 Auswärtsfahrer, die sich an einem vorweihnachtlichen Freitagabend auf die 500-Kilometer-Reise nach Oberbayern gemacht haben, zünden Wunderkerzen an.

Insgesamt sechs Durchmärsche hat er in dieser Zeit erlebt. Alleine drei in den vergangenen zwei Jahren. In der Saison 2022/23 war es der SV Elversberg, der nach dem Aufstieg aus der Regionalliga Südwest in nur einem Jahr in der Drittklassigkeit weiter in die 2. Bundesliga stürmte. In der folgenden Spielzeit gelang sogar dem SSV Ulm und Preußen Münster. Teams, über die Koch sagt: "Sie sind sich und auch Energie Cottbus schon relativ ähnlich."

Die Suche nach einer Antwort beginnt mit einem längeren Telefonat mit Julian Koch. "Prognosen sind natürlich in so einer ausgeglichenen Liga schwierig. Ich traue es Cottbus aber auf jeden Fall zu, dass sie bis zum Ende oben dabeibleiben werden", sagt der Journalist im rbb|24-Interview. Und er ist einer, der es wissen muss. Seit es die eingleisige 3. Liga gibt, also seit nunmehr bereits 16 Jahren, betreibt Koch nämlich das Online-Angebot liga3-online.de [externer Link] .

Ähnlich vor allem auch deshalb, weil ihr Erfolgsmodell denselben Kern hat. Die Aufsteiger profitieren von ihrer personellen Konstanz - und das in einer Liga, in der disruptive Umbrüche oft zur sommerlichen Normalität gehören. "In den ersten beiden Ligen ist es nicht so verbreitet. Das ist in der 3. Liga schon ein bisschen außergewöhnlich", sagt Koch. Vor fast jeder Spielzeit gebe es Vereine, "die eine zweistellige Anzahl von Neuzugängen haben".

Ihnen stehen ebenso viele Abgänge gegenüber. Nicht selten handelt es sich um einen Exodus der Enttäuschten. Denn in der so engen Liga eint viele (Traditions-)Vereine mit ihren Profis der Traum vom Weg nach oben. Nur den wenigsten gelingt er jedoch. "Jedes Jahr spielen wirklich zehn Mannschaften um den Aufstieg und am Ende schaffen es vielleicht nur zwei", sagt liga3-online.de-Chefredakteur Koch. Wenn das dann - so wie in der vergangenen Saison - auch noch Teams seien, "die niemand auf der Liste hatte, haben es die Favoriten folglich allesamt nicht geschafft. Es gibt also auch eine riesige Anzahl von Spielern, die mit einer ganz anderen Erwartung zu ihrem Verein gewechselt sind und ihn dementsprechend wieder verlassen."

Fluktuation, die es bei den erfolgreichen Aufsteigern aus der Regionalliga kaum gab. Beispiel Energie Cottbus: Im Auftaktspiel gegen Arminia Bielefeld starteten mit Henry Rorig und Tolcay Cigerci nur zwei Neuzugänge. Während andere Teams also noch (vergeblich) ihre neuen Puzzleteile sortierten, war das personelle Gerüst des FCE sofort stabil: "Wenn du mit einer Mannschaft kommst, die eingespielt ist, ist das natürlich ein riesiger Vorteil - gerade zu Beginn der Saison, wenn sich andere noch nicht so gefunden haben", so Koch.