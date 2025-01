Damen-Basketball-Bundesliga - Alba-Frauen legen Hannovers Offensive lahm und feiern Heimsieg

So 26.01.25 | 17:31 Uhr

Die Frauenmannschaft von Alba Berlin hat in der Damen-Basketball-Bundesliga ihren nächsten Heimsieg gefeiert. In einer stimmungsvollen Sömmeringhalle gewannen die Berliner Basketballerinnen am Sonntag mit 65:45 (34:31) gegen die Hannover Luchse. Allen voran in der zweiten Halbzeit dominierten sie die Partie dabei mit druckvoller Defensive.



Gemächlicher Start der Gastgeberinnen

Zum Start tat die Mannschaft von Head Coach Cristo Cabrera sich am Sonntag allerdings vorerst sehr schwer. Eine Woche nach der knappen Niederlage in Saarlouis brauchten die Berlinerinnen offensiv wie defensiv ein wenig, um in die Partie zu finden. Nach den ersten zehn Minuten führten die Gäste aus Niedersachsen mit 18:14. Ab dem zweiten Viertel übernahm Alba dann Stück für Stück die Kontrolle über die Partie. Angeführt von Topscorerin Tessa Stammberger (16 Punkte) und Aufbauspielerin Deeshyra Thomas (14 Punkte) fanden die Gastgeberinnen offensiv ihren Rhythmus und machten nun auch defensiv mehr Druck.

Viel defensiver Druck in der zweiten Halbzeit

Omnipräsent war dieser defensive Druck dann spätestens im dritten Viertel. "Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, dass wir noch physischer und aggressiver spielen wollen", erklärte Lucy Reus nach Spielende bei sporttotal.tv. Gesagt, getan: Im dritten Viertel verteidigte Alba als Kollektiv stark und konsequent, kassierte so nur zwei Zähler und brachte Hannover erstmals ein bisschen auf Distanz. Im Schlussviertel ließen sich die amtierende Deutsche Meisterinnen dann nicht mehr viel anbrennen. Allen voran in den Schlussminuten erarbeiteten sie sich viele Ballgewinnen und Defensivrebounds, die sie durch schnelles Spiel in der Transition in eigene Punkte verwandelten. So stand am Ende ein deutlicher und im Playoff-Rennen wichtiger 65:46-Sieg.