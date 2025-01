Damit setzten die Berlinerinnen ihren erfolgreichen Lauf aus dem letzten Jahr fort. Vor dem Jahreswechsel fuhren die Alba-Frauen vier Siege in Folge ein. Die Freiburgerinnen standen vor der Partie auf Platz 10 der Tabelle, konnten zuvor aber drei Partien in Folge gewinnen. Vorsicht war geboten. Gegen das junge Team kam Alba aber zu keinem Zeitpunkt in die Bredouille. Zur Halbzeit führten die Berlinerinnen bereits mit 44:26 und überzeugten vor allem mit einer starken Defense.

Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind erfolgreich in das Jahr 2025 gestartet. Bei den Eisvögeln Freiburg konnten die deutschen Meisterinnen am Samstag-Abend 75:59 gewinnen.

"Wir werden das Spiel auf keinen Fall zu locker angehen", sagte Alba-Spielerin Maggie Mulligan vor der Partie. Eine Einstellung, die sich in einem sehr souveränen Auftritt und einer geschlossenen Mannschaftsleistung widerspiegelte.

Im DBBL-Pokal steht nun das Viertelfinale bei den Dillingen Diamonds an (Mittwoch, 19:30 Uhr). In der Liga geht es am Samstag weiter, wenn Marburg zu Gast in der Sporthalle Charlottenburg ist (19 Uhr).