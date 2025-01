Schon häufig. Ich trainiere auch andere Situationen immer wieder, um sie spielnahe nachstellen zu können. Es hat mich sehr gefreut, dass es mir hier so gut geholfen hat und ich es im Spiel so gut umsetzen konnte.

Was fühlt man in dem Moment, in dem der Ball vom Fuß in Richtung Tor fliegt?

Auf jeden Fall Freude, als ich sah, dass der Ball im Tor eingeschlagen ist. Ansonsten blende ich eigentlich alles aus. Man ist in dem Moment so im Flow, dass man gar nicht viel nachdenkt und die Emotionen erst herauskommen, wenn der Ball rein oder daneben geht.

Ihr Bewegungsablauf hat viele Menschen, die sich für Fußball interessieren, an den früheren Bayern-Angreifer und niederländischen Nationalspieler Arjen Robben erinnert. Ist so jemand ein Vorbild von Ihnen?

Er ist in jedem Fall ein großartiger Fußballer gewesen, von dem man sich viel abschauen kann. Ich kenne Robben natürlich und habe seine Tore als kleines Kind in der Sportschau gesehen.

Sie sind mit sechs Toren in der Liga und zwei Treffern im Pokal derzeit der beste Torjäger bei Hertha BSC. Würden Sie sagen, dass sie bisher Ihre beste Profi-Saison spielen?

Definitiv. Es ist meine dritte Profi-Saison, die letzte war für mich persönlich mental sehr schwierig. Umso mehr freut es mich, dass ich aktuell so gute Leistungen zeigen kann. Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl.