Sascha Felter: Gersbeck. Weil er es zuvor gegen Paderborn gar nicht schlecht gemacht hat. Und wenn beide Keeper zuletzt so ihre gesundheitlichen Probleme gehabt haben und Gersbeck aber in einem engen Konkurrenzkampf leicht die Nase vorn haben soll, dann spricht allein schon seine Erfahrung für ihn.

Man hat gegen den Hamburger SV schon auch gesehen, warum er nicht in der ersten Liga spielt. Dabei gibt es nichts, was er komplett falsch macht. Es sind eher die Kleinigkeiten, die aber einen großen Effekt haben.

Er macht ziemlich wenig krasse Fehler. Die können ja alle kicken und fliegen und tolle Paraden zeigen. Aber es geht um die Konstanz, gerade auch unter Druck. Und es lag ja an den Umständen, am Vorfall im Sommer-Trainingslager 2023 (Gersbeck wurde nach einer Schlägerei suspendiert, Anm. d. Red.) , dass er nicht gespielt hat. Gersbeck ist ein überdurchschnittlicher, ein Top-Zweitligatorhüter.

Wir halten also fest: Ein Torwart-Problem hat Hertha BSC so oder so nicht.

Absolut nicht.

Aber es kann eben immer nur einer auflaufen. Spielt denn die Art und Weise, mit der Cristian Fiél seine Mannschaft agieren lässt, eine Rolle bei der Auswahl des Torhüters?

Dadurch dass Hertha zuletzt in allen Bereichen nicht so super konstant und souverän war, tut man sich schon einen Gefallen mit einem Torhüter, der mehr Erfahrung besitzt, der mehr Ruhe ausstrahlt. Der vielleicht auch ein Führungsspieler ist. Ernst ist fußballerisch gar nicht schlechter als Gersbeck. Aber er hat eben noch diese Ausschläge. Da sind manchmal Pässe dabei – da denkst Du, der landet zweite Reihe Oberrang. Und in der zweiten Liga spielen in jeder Mannschaft gute Stürmer. Da brauchst Du einen Torhüter, der im Zweifel weniger Fehler macht. Der vielleicht nicht die Ausreißer noch oben hat, aber auf Strecke einfach mehr bringt.