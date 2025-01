Nach Ecke für St. Pauli köpfte Guilavogui jedoch nur an die Latte. Doch die Gastgeber waren nun wach, kamen durch ihren Kapitän Jackson Irvine zwei Minute später zur ersten, herausgespielten Möglichkeit der Partie und erneut zwei Minuten später zum Führungstreffer. Nach schönem Steckpass ließ Guilavogui Unions Torhüter Alexander Schwolow mit einem harten Schuss in den Winkel keine Abwehrchance. Die einzige Union-Chance der ersten Halbzeit verbuchte kurz darauf Benedict Hollerbach, dessen Versuch jedoch letztlich zu harmlos war und zur Ecke abgewehrt werden konnte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel (Laszlo Benes für Andras Schäfer) und mit der zweiten Berliner Chance des Abends. Doch der Versuch des erneut glücklos agierenden Jordan, der mit Ball in den Strafraum eindringen konnte, wurde im letzten Moment per Grätsche geblockt (49.). In der 51. Minute dann der Nackenschlag für die Berliner. Nach Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hieß der Torschütze nach schnellem Umschalten erneut Guilavogui. Sein Schuss aus rund 14 Metern rutschte unter dem Körper von Union-Keeper Schwolow zum 2:0 ins Tor. Union-Trainer Baumgart wechselte offensiv, löste die Dreierkette auf, brachte Yorbe Vertessen und Kevin Volland für Leopold Querfeld und Jordan (60.).

Wirklich konstruktiv wurde es in der Folge allerdings selten. St. Pauli, nach Bayern München immerhin mit den wenigsten Gegentoren der Liga, stand defensiv sicher, traf nach hohem Ballgewinn und abgefälschtem Schuss durch Noah Weißhaupt sogar noch den Pfosten (67.) und in der Nachspielzeit nach Einwurf zum 3:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Sinani.