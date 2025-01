Berliner HC zieht erstmals seit 2016 in Endrunde um Deutsche Meisterschaft ein

Die Damen des Berliner HC stehen erstmals seit 2016 wieder in einer Endrunde um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft.

Der Staffelsieger der 1. Bundesliga Ost gewann am Samstag sein Viertelfinale in der Sporthalle Charlottenburg mit 2:0 nach Penaltyschießen gegen Rot-Weiss Köln. Alina Sophie Jäger und Philine Drumm erzielten die Tore. Beim 4:4 (2:1) in der regulären Spielzeit hatten bereits zweimal Jäger (9./39.), Drumm (43.) und Stefanie Wendt (6.) getroffen.