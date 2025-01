Shan Xiaona gewann das entscheidende Einzel gegen die 18 Jahre alte Kaufmann in fünf Sätzen dank einer starken Aufholjagd. Bei den Olympischen Spielen in Paris waren die beiden Spielerinnen im Team im vergangenen Jahr Vierte geworden. Damit muss die deutsche Tischtennishoffnung weiter auf ihren ersten Mannschaftstitel warten.

Im Halbfinale hatte Eastside den TTC 1946 Weinheim besiegt (3:1). Finalgegner Kolbermoor ist ein bekannter Rivale der Berliner Spielerinnen. Schon im Vorjahr standen sich die beiden Mannschaften im Finale gegenüber. Kolbermoor hatte sich im Halbfinale gegen Langstadt durchgesetzt.



Am Samstag waren die Frauen vom TTC Eastside als Sieger der Gruppe C in das Final Four eingezogen. Gegen TuS Fürstenfeldbruck und den ESV Weil konnten sie jeweils 3:1 gewinnen.