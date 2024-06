Unternehmer in Berlin sollen künftig leichter geeignete Nachfolger finden. Dazu ist am Mittwoch eine Nachfolgezentrale gegründet worden, wie die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die Bürgschaftsbank gemeinsam mitgeteilt haben.

Führungskräfte in Westbrandenburg gesucht, Speeddating im Havelland

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hat am Mittwoch die Pläne vorgestellt. Zum 1. August soll die Nachfolgezentrale in den Räumen der Bürgschaftsbank dann die Arbeit aufnehmen. Das Projekt wird von der Senatsverwaltung für Wirtschaft gefördert.

In den nächsten zwei Jahren werden Schätzungen zufolge rund 8.600 Firmen in Berlin eine Nachfolge regeln müssen. 40 Prozent von ihnen finden aber keinen passenden Nachfolger. Um Geschäftsaufgaben zu vermeiden, soll die Zentrale Unternehmer und potentielle Nachfolger zusammenbringen. Vertraulichkeit und strikte Neutralität stünden dabei an oberster Stelle, hieß es.