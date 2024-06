Führungskräfte in Westbrandenburg gesucht, Speeddating im Havelland

Do 20.06.24 | 17:30 Uhr

Etwa 7.500 Betriebe mit über 30.000 Angestellten müssen sich allein in Westbrandenburg in den nächsten zehn Jahren mit der Unternehmensnachfolge auseinandersetzen. Das geht aus Zahlen der Handwerkskammer (HWK) Potsdam hervor.

Teltow-Fläming ist das wirtschaftliche Zugpferd Brandenburgs. Keine anderer Landkreis hat so viele Industrieunternehmen. Aber das Wirtschaftswachstum ist in Gefahr: Fachkräftemangel. Arbeitskräfte aus dem Ausland zu gewinnen, ist kompliziert. Von Alexander Goligowski

Fachkräftemangel in Teltow-Fläming

Daher haben sich am Donnerstag etwa 120 Brandenburger Unternehmerinnen und Unternehmer bei einer Konferenz in Potsdam beraten, wie sie geeignete Nachfolger finden. Beide Kammern hatten zu der Konferenz eingeladen, bei der die Teilnehmer Informationen austauschen konnten.

Es fehlen aber nicht nur Führungskräfte - auch Auszubildende werden händeringend gesucht. Laut Handwerkskammer (HWK) Potsdam sind in Westbrandenburg noch knapp 1.000 freie Lehrstellen in 70 Handwerksberufen offen - vor allem in den neueren Klimaberufen.

Es würden vor allem Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima und Elektroniker gesucht, sagte HWK-Präsident Robert Wüst dem rbb auf Nachfrage. Diese Ausbildungen seien sehr beliebt, es müssten aber auch sehr viele Stellen besetzt werden - nicht nur in Brandenburg sondern auch bundesweit. "Darüber hinaus gibt es viele offene Stellen im Baubereich - also Metallbau, Hochbau und Tiefbau; da werden händeringend Azubis gesucht", so Wüst weiter.