Tesla beschäftigt in Grünheide Menschen mit 150 Nationalitäten

Im Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) arbeiten nach Unternehmensangaben Menschen mit über 150 verschiedenen Nationalitäten. Die Vielfältigkeit der Nationen habe sich in den letzten zwei Jahren von 50 auf 150 Nationalitäten erhöht, sagte Betriebsrats-Vorsitzende Michaela Schmitz dem rbb.

Der internationale Elektroauto-Hersteller mit Sitz in Austin (USA) beschäftigt im Brandenburger Werk rund 12.000 Mitarbeiter. Im April hatte Tesla mitgeteilt - aufgrund von Absatzschwierigkeiten - 400 Stellen streichen zu wollen. Die Belegschaft versteht sich als internationale Arbeitsgemeinschaft.

Eine von ihnen ist die Portugiesin Maria Gago de Silva. "Hier ist es wirklich global. Insbesondere in meinem Team – da gibt es gerade mal zwei Deutsche. Jeder andere ist von wo anders – Latein-Amerika, in einem Fall China, Indien", sagte sie und verwies auf ihre bisherigen Arbeitsplätze in Portugal und Großbritannien, bei denen sie Teams mit heterogenen Herkunftsländern vermisst hätte.