Ökostrom aus Berlin, für das gesamte Bundesgebiet: Das verspricht der Stromanbieter Elektrizitätsversorgung Berlin. Es gibt allerdings Zweifel daran, ob das Charlottenburger Unternehmen es in allen Fällen so genau nimmt. Dem rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT liegen verschiedene Schreiben von Zuschauerinnen und Zuschauern vor, die eines gemeinsam haben: Die Verbraucher:innen zweifeln an der Richtigkeit der hohen Jahresabrechnungen des Stromlieferanten.

Auch Volker von Halle hat sich über das Unternehmen beschwert. Obwohl der Berliner regelmäßig die Zählerstände dokumentiert und auf der Unternehmens-Webseite hinterlegt, schätzt Elektrizitätsversorgung Berlin seinen Verbrauch einfach und ignoriert die Zählerstandsmeldungen. 34 Euro soll er nachzahlen; nach eigenen Berechnungen hätte er eine Gutschrift über 300 Euro bekommen müssen. Immer wieder schreibt von Halle deswegen dem Stromanbieter. Die Antwort: Er solle noch einmal die Stromzähler mit Zeitstempel senden. Allen Anforderungen kommt er nach.

Doch Elektrizitätsversorgung Berlin droht mit einer Meldung bei der Schufa, wenn er nicht nachzahlt. In dem Moment schaltet von Halle eine Anwältin ein - mit dem Ergebnis, dass Elektrizitätsversorgung Berlin ihm Monate später die 300 Euro doch auszahlt.