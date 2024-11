Do 07.11.24 | 19:54 Uhr

Strom, Wasser und Fernwärme hat das Land Berlin bereits rekommunalisiert. Die Übernahme des Gasnetzes ist nun allerdings vorerst gescheitert. Das Land will dies nun auf anderem Wege erreichen.

Das Berliner Gasnetz bleibt vorerst in privater Hand. Die Landesregierung hält eine Anteilsmehrheit am zuständigen Unternehmen Gasag für "nicht realisierbar", teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft dem rbb am Donnerstag mit.

Die Gespräche mit den Energieunternehmen Engie und Eon, die jeweils rund ein Drittel der Anteile an der Gasag halten, seien gescheitert. Zuvor hatten der "Tagesspiegel" und die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.