>"Vielleicht doch mal Grün wählen, damit sich was ändert :)"

Ist jetzt auch ein alter Hut. Grün war bisher in Brandenburg und im Bund mit in der Regierung und hat auch nicht mehr gebracht. Eine Gelddruckmaschine haben die auch nicht. Das System krankt zum Großen Teil an Ursachen, an die sich keine Regierungspartei bisher rantraute:

- knapp 100 verschiedene gesetzliche Krankenkassen, die alle dieselben gesetzlichen Leistungen haben, aber jede für sich nen eigenen Verwaltungsoberbau und eigene Vorstände mit entsprechenden Gehältern. hier würden 3 oder 4 nach Hauptbrachen sortiert genügen.

- alles wo Medizin in Deutschland beim Einkauf drauf steht, hat pro forma schon mal nen Aufschlag von 200% + 19% MwSt auf alles.

Hinweis noch für alle, die gleich auf den Kapitalismus im Gesundheitssystem pochen: Das Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg in Neuruppin gehört dem Landkreis, nicht einem gewinnorientierten Börsenkonzern oder so.