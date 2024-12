Dem schließt sich auch Jana Feister, die Leiterin des Frankfurter Tierheims, an. Ihre und andere Einrichtungen in der Grenzregion müssten sich häufig um Tiere aus dem illegalen Handel kümmern. "Das ist zum einen, wenn die Leute durch den Zoll an der Grenze gestoppt werden, weil die Hunde oft keinen genügenden Impfschutz oder Papiere haben", sagt sie. "Dann werden die Tiere beschlagnahmt, kommen in Quarantäne, weil es eben in anderen Ländern immer noch Krankheiten gibt, die es in Deutschland nicht mehr gibt. Oder viele Junghunde, die von den Händlern in Deutschland nicht verkauft werden können. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit werden dann mal schnell in der Grenzregion Tiere ausgesetzt, weil Händler sie nicht mehr über die Grenze zurücknehmen wollen."

Auch Feister führt Schicksale von Familien an, die sich auf unüberlegten Wegen Tiere kaufen und dann mit den Folgen konfrontiert sind. "Die Leute können die Kosten nicht mehr tragen und dann landen sie bei uns im Tierheim."