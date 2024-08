"Zwischen Welten" in Theater am Rand

Im Theater am Rand in Zollbrücke (Märkisch-Oderland) wird am Freitag die Premiere von "Zwischen Welten" gefeiert. Dabei handelt es sich um eine szenische Lesung nach dem gleichnamigen Roman von Juli Zeh und Simon Urban. Am Freitag und Samstag finden jeweils zwei Vorstellungen im Freilufttheater an der deutsch-polnischen Grenze statt.

Die Schauspieler Holger Daemgen und Annett Renneberg sind die Protagonisten dieser "Zwischenwelten", zweier gegensätzlicher Lebenserfahrungen – der eine ist Feuilletonchef, die andere lebt in einem Brandenburger Ökodorf. "Die Aspekte, die mich besonders interessiert haben an diesem Roman – weil ich selbst auf dem Land lebe – sind die Verwerfungen und unterschiedlichen Sichtweisen von Stadt- und Landbevölkerung", sagte die 46-jährige Renneberg dem rbb am Donnerstag.