Der junge US-amerikanische Musiker Montell Fish flog in Deutschland lange unter dem Radar. Das ändert sich gerade, am Mittwoch ist Montell Fish in der Uber Eats Music Hall aufgetreten, einer der größten Hallen Berlins. Für Jakob Bauer steht fest: Den sollte man sich merken.

Es ist eine spannende Geschichte: Montell Fish wird Ende der 2010er zunächst in der riesigen "Christian Music"-Blase in den USA bekannt. Seine frühen Veröffentlichungen sind Bekenntnis-R’n’B im Prediger- und Gebets-Style zu zeitgenössischen Beats und Gitarrenklängen, zu Hause im Schlafzimmer zusammengebaut und in den Sozialen Medien geteilt. Eine EP heißt "Bedroom Gospel", in den Songs gibt es Zeilen wie "Warum weinst du? Du findest mich irgendwo im Wald, wo ich die Bibel lese. Ich kenne da jemanden, der deinen Schmerz heilen kann".

Was erwartet einen also beim Konzert? Ein christliches Happening, eine Offenbarungs-Show? Nein. Denn der US-Amerikaner spielt zwar immer noch viel mit christlicher Bildsprache – alles ist in strahlendes, unbeflecktes Weiß gehüllt, als Montell Fish und seine Bandmitglieder (auch in Weiß gekleidet) auf die Bühne kommen. Aber Gott ist eher versteckt in dieser Show. Denn die Geschichte von Montell Fish hat noch eine Wendung genommen.

In aktuellen Interviews sagt er, er sei in der letzten Zeit "so etwas wie ein Atheist geworden". Er liest jetzt C.G. Jung und Freud und in einem seiner neuen Songs heißt es "Wen wählst du Gott oder den Teufel – bei beiden verlierst du". Seine Liebeslieder können immer noch als Liebeslieder an Gott gehört werden, aber eben auch als Liebeslieder an profane Menschen. Er predigt nicht mehr.