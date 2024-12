Er hat ihr sogar ein Lied gewidmet: "Ich mein' du weißt ja, eigentlich mag ich dich sehr gerne/Wenn du nur ab und zu mal deine Fresse halten würdest/Aber du zerredest mich solang', bis ich nicht mehr weiß/Wo ich bin und was ich will/Komm sei endlich still, Melancholie, sei endlich still."

Nun erfindet Gisbert zu Knyphausen das Liedermacher-Rad wahrlich nicht neu. Seine Songs sind Alltagsbeobachtungen und Gesellschaftsbeschreibungen, die er in durchaus ansprechende, poetische Sprache gießt. Runter wie Öl gehen Verse wie: "Also schwebst du benebelt vom Whiskey/Wie ein eiernder Frisbee über den Strand/Ein elegant wankender, am Wohlstand erkrankender Mann."

Über düstere, blöde Sachen singen viele, aber das Faszinierende an Gisbert Zu Knyphausens Musik, und das arbeitet gerade dieser reduzierte Auftritt so gut heraus, ist, wie er das macht. Nur selten gibt er sich diesem Weltschmerz hin, sondern er konterkariert das durchaus Bürgerlich-Gediegene in seiner Musik. Er scheltet sich, scheltet uns als Zuhörende, lassen wir uns doch bitte nicht so hängen. Ich, der Musik machen darf, ihr, die da im Publikum sitzt und euch einen schönen Abend macht.

Das sagt er nicht in den Ansagen, überhaupt wird er erst am Ende des Abends etwas gesprächiger. Aber in seinem Song "Spieglein, Spieglein", den zu Knyphausen als "Selbstgespräch in zwei Akten" ankündigt, bringt er es wunderbar auf den Punkt. "Denkst du wirklich, du wärst so interessant/Wenn du dich suhlst in deinem Schmerz?/Bla, bla, bla..."

Auch musikalisch sind da widerstreitende Pole. Ganz sanft streichelt zu Knyphausen Akkorde und eingängige Melodien aus seiner Gitarre heraus, mit seiner angerauten Erzähler-Stimme flüstert er, singt, geräuschhaft und warm und kommt dann doch immer wieder in lauten, schrammeligen Momenten mit sich überschlagender Stimme voll aus sich raus. Das Publikum, das sonst gebannt und still an seinen Lippen hängt, umarmt diese Momente.