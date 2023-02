Die Berlinale in all ihren Facetten

Die Bären sind vergeben. Der Rote Teppich wird wieder eingerollt. Helen Mirren, Kristen Steward und Cate Blanchett haben den Potsdamer Platz zehn Tage lang zum Funkeln gebracht. Was bleibt, sind Bilder. Einen ganz eigenen Blick auf die 73. Berlinale zeigt die Ausstellung "On Scene". Von Antonia Krinninger

Die Stimmung ist angespannt. Die Menschentraube um den Hintereingang des Hyatt-Hotels wird immer größer. Im Gemurmel der Fotografen fällt immer wieder ein Name: Helen Mirren. Die Oscar-Preisträgerin soll in dem Hotel neben dem Berlinale-Palast eine Pressekonferenz geben. Man steht und wartet. Der kalt-nasse Februartag kriecht langsam durch die Schuhsohlen, doch niemand bewegt sich vom Fleck. Es wäre doch zu ärgerlich, diesen Moment zu verpassen. Unter den Wartenden ist an diesem Tag auch Lorena Kanders, bereit für den einen magischen Augenblick.

Lorena Kanders (24) studiert im ersten Semester Film und Fernsehen an der SRH Universität in Berlin. In Kooperation mit der Berlinale organisiert ihre Hochschule schon zum sechsten Mal die Ausstellung "On Scene", die jedes Jahr im Anschluss an die Berlinale eröffnet wird. Die Ausstellung läuft bis zum 7. März in der Galerie subjectobject (Grunewaldstraße 79, 10823 Berlin). Die Bilder von 24 Jungfotografen der SRH sollen einen ganz persönlichen und künstlerischen Blick auf das Filmfestival einfangen. Keine leichte Aufgabe.

Unterstützung bekommt Lorena Kanders von Chris Dumser, der schon das zweite Mal für "On Scene" fotografiert. Er konnte schon letztes Jahr Berlinale-Erfahrung sammeln und weiß, dass man sich gerade als junger Fotograf manchmal behaupten muss. Er bestärkt Lorena, sich auch mal vorzudrängeln: "Wenn ihr gute Fotos haben wollt, dann müsst ihr euch durchsetzen", sagt er. Als eine Fotografin sich frech mit einer Leiter in den Händen in die erste Reihe schiebt und diese an die Absperrung lehnt, lacht er: "Die Leiter ist in der Welt der Fotografen wie das Handtuch im Hallenbad. Da ist jetzt reserviert."