Auf der Berlinale im Februar wird auch ein Dokumentarfilm mit der irischen Band U2 gezeigt. Die Musiker werden dazu zu den Filmfestspielen in Berlin erwartet, wie die Festivalleitung am Mittwoch bekanntgab.



Der Film "Kiss the Future" erzähle vom Kampf der Menschen Sarajevos während des Bosnienkrieges. Erzählt werde, wie der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation mit U2 eine der größten Rockbands gewinnen konnte, um weltweite Aufmerksamkeit für den grausamen Krieg und das Leiden der Bevölkerung zu schaffen.



Der Dokufilm soll in der Reihe Berlinale Special laufen und wird nicht ins Rennen um den Goldenen Bären gehen.